Son Dakika: Malatya'da deprem!
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.6. büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 03.48'de gerçekleşen depremin 6.46 km derinlikte olduğu kaydedildi.
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