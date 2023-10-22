Son Dakika: Malatya'da deprem!

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.6. büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2023 - 07:16
Son Dakika: Malatya'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 03.48'de gerçekleşen depremin 6.46 km derinlikte olduğu kaydedildi.


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