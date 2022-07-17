Son Dakika: Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem!

17 Temmuz 2022 Pazar, 15:03

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Soma ilçesinde saat 14.55'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Derinliği 10.84 km olan deprem, çevre illerde de hissedildi.

BİR DAKİKADA İKİ DEPREM!

AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, saat 14.56'da ikinci bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 3.8 olarak bildirilen depremin derinliği 12 km olarak belirlendi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Manisa'da meydana gelen ikinci depremin 4.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.