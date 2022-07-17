Son Dakika: Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem!
Manisa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve Bursa gibi çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Soma ilçesinde saat 14.55'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Derinliği 10.84 km olan deprem, çevre illerde de hissedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 17, 2022
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Soma (Manisa)
Tarih-Saat : 17.07.2022, 14:55:39 TSİ
Enlem : 39.2815 N
Boylam : 27.6933 E
Derinlik : 10.84 km
Detay : https://t.co/lVGajBNgN2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
BİR DAKİKADA İKİ DEPREM!
AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, saat 14.56'da ikinci bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 3.8 olarak bildirilen depremin derinliği 12 km olarak belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 17, 2022
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Soma (Manisa)
Tarih-Saat : 17.07.2022, 14:56:29 TSİ
Enlem : 39.2760 N
Boylam : 27.6751 E
Derinlik : 12.09 km
Detay : https://t.co/dzfNh4MI83@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Manisa'da meydana gelen ikinci depremin 4.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 17, 2022
KOZLUOREN-SOMA (MANISA) https://t.co/RKENsK7j0Y
17.07.2022, 14:55:39 TSİ
Büyüklük: 4.5
Derinlik: 6.2 km#Kandilli
Video Haberler
- Güldür Güldür oyuncusundan 'dedikodu' skeci
- Otel odasından yola dolar saçtı
- Avcılar'da kombiye sıkışan yavru kediyi İtfaiye kurtardı
- Yola düşen kaya parçaları kazaya neden oldu
- Örnek olması için hikayesini kitaplaştırdı
- Endişe yaratan görüntü: Sahilin bir kısmı kapatıldı
- Arsa satın almak isteyenler dikkat!
- Konya'da dinlenme tesisinde yangın
- Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı
- İlginç anlar: Eşinin tutuklandığını öğrendi; sokağa attı
En Çok Okunan Haberler
-
- 15 Temmuz'da Meclis'e ilk onlar geldi
- Ege'yi bekleyen büyük tehlike!
- Atatürk'ün 'Koliba'sı
- Bir kabin memurunun itirafları
- Çocuğunu leğende yıkayan anne konuştu
- Katar Kraliyet Ailesi’nin sarayı tamamlandı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
- 15 Temmuz törenine gitmedi
- Birçok sırrı Sedat Peker'de...
- ‘100 gün boyunca…’