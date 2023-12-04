Son dakika... Marmara'daki deprem sonrası Yalova Armutlu'da okullar tatil edildi

Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Yalova'nın Armutlu ilçesinde öğleden sonra tüm okullar tatil edildi.

AA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 12:55
Son dakika... Marmara'daki deprem sonrası Yalova Armutlu'da okullar tatil edildi
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AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı İstanbul, Bursa, Kocaeli ve çevre illerde de hissedildi. 

Kısa süreli paniğe neden olan Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Yalova'nın Armutlu ilçesinde öğleden sonra tüm okullar tatil edildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının ardından Armutlu Kaymakamlığı, ilçedeki tüm okulların öğleden sonra tatil edildiğini açıkladı.


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