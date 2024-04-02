Son Dakika... Marmaray'da intihar girişimi: Seferlerde aksama yaşanıyor

Son dakika haberi... Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

DHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:23
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Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda bir yolcu raylara atladı. İntihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar istasyonları arası hizmet verememektedir" ifadeleri yer aldı.


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