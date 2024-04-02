Son Dakika... Marmaray'da intihar girişimi: Seferlerde aksama yaşanıyor
Son dakika haberi... Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda bir yolcu raylara atladı. İntihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar istasyonları arası hizmet verememektedir" ifadeleri yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 31 Mart sonrası ilk 'erken seçim' çağrısı
- Meral Akşener'den 'kongre' açıklaması!
- İşte İBB Meclisi'ndeki CHP ve AKP'nin üye sayısı
- Bahçeli'den ilk yorum!
- 'Evrak çalmak için kameraları kapattırdılar'
- İktidar böyle eridi
- Arap basını seçim sonuçlarını nasıl gördü?
- O ilçe AKP'den CHP'ye geçti
- ‘Bu teklifi reddedenler…’
- Ezgi Mola'dan 'Turgut Altınok' göndermesi