Askerlik döneminde ödenen primler geçerli mi?

21 Şubat 2023 Salı

Soru: 1973 doğumluyum ve 1992 yılında SSK girişim var. 1998 yılında SSK’li çalışırken Mart-Kasım 1998 döneminde askere gittim ve askerdeyken işyerim primlerimi ödemeye devam etmiş. Araştırdığım kadarıyla askerlik süresinde yatan primler iptal oluyormuş. Hizmet iptali için SGK’ye dilekçe mi vereyim yoksa kurum kendisi iptal eder mi? Tuğrul S.

SSK kapsamında sigortalılık hizmet akdi ile çalışmayı gerektiriyor. Hizmet akdi; işçinin işverenin inisiyatifine bağlı olarak belirli bir süreyle sözleşmede belirtilen işi göreceğini, işverenin de yine sözleşmede belirtilmek üzere zamana ya da yapılan işin miktarına göre ödeme yapacağını kabul etmesi durumunda imzalanan sözleşmedir. Hizmet akdinin unsurları hukuki bağımlılık, iş, süre ve ücrettir. Askerlik hizmetinin yapıldığı dönemde kişilerin hizmet akdi ile çalışması söz konusu olmadığından bu dönemde işverenler tarafından yapılan bildirimler SGK tarafından iptal edilir. İleride emekli olduktan sonra mağduriyet yaşamamak için askerlik hizmetinizi yaptığınız dönemde primlerinizin işveren tarafından ödendiğini ve bu sürelerin iptalini belirtir talebinizi mutlaka SGK’ye bildirmenizi öneririm.

HANGİ KURUMDAN EMEKLİ OLURUM?

Soru: Serbest avukat olarak çalışmaktayım. 1973 doğumluyum. 1991 senesinde SSK’ye tabi çalışmam var. Yasa değişikliği nedeni ile şimdi Bağ-Kur’luyum ve 7200 prim günüm var. Emekliliğim hangi kapsamda olur? Cihat Y.

2008/Ekim öncesinde serbest avukat olarak çalışanlar SSK kapsamında topluluk sigortasına tabiydiler. 5510 sayılı yasayla Bağ-Kur kapsamına alındılar. 2008 yılından itibaren Bağ-Kur kapsamında olduğunuzdan bu kapsamda emekli olmanız gerekir. Sigortalılık başlangıç tarihiniz 8 Eylül 1999 öncesi olduğu için EYT kapsamındasınız. EYT düzenlemesi Meclis’e geldiği şekilde yasalaşırsa emeklilik koşulunuz yaş şartı aranmaksızın 9000 prim gün sayısıdır.

NE ZAMAN BAŞVURU YAPMALIYIM?

Soru: Yakın çevremden aldığım uyarılar beni şüpheye düşürdü. Çünkü EYT’li olacaklara düşük maaş bağlayacaklarmış. Eşimin emekli olmasına zaten 10 ay kaldı. 7000 günü ve 2000 öncesi 940 günü var. Emekli olsun mu yoksa beklesin mi? Tezol M.

Aylık hesaplama sistemi tüm emekliler için aynı. Yani EYT’liler için farklı bir maaş hesaplama sistemi uygulanmayacak. Eşiniz bugün ya da 10 ay sonra emekli de olsa aylık hesaplama sistemi aynı olacak. EYT’liler için getirilen yasal düzenleme emeklilik koşullarını düzenleniyor aylık hesabını değil. Ancak eşinizin 10 ay yani 300 gün daha fazla çalışmasının tabii ki aylık bağlama oranına ve aylık miktarına olumlu yansıması olur.

YURTDIŞI BORÇLANMASI YAPMAK İSTİYORUM

Soru: SSK kapsamında sigortalılık başlangıcım 1994 ve prim gün sayım 3200 gün. 14 yıldır Kanada’da çalışıyorum ve iki doğum yaptım. Hem doğum hem de yurtdışı borçlanması yapmak istiyorum. Emekli olmak için ne yapmalıyım? Nevin Ebcin F.

İlk işe giriş tarihiniz 1994 olduğundan EYT kapsamındasınız. Ancak işe giriş tarihinizi ay ve gün olarak belirtmediğinizden SSK kapsamında emeklilikte aranan prim gün sayısı; işe girişiniz 23/5/1994 (dahil) tarihinden önce ise 5675, 24/5/1994 tarihinden sonra ise 5750 gün olur. 3200 gününüz bulunduğundan yaklaşık 2300 gün eksik süreniz mevcut. Eksik sürelerinizi doğum ve yurtdışı borçlanması ile tamamlayabilirsiniz. Doğum borçlanması süreleri en son tabi olduğunuz statüde hizmet olarak sayılır. Ancak yurtdışı borçlanmaları Bağ-Kur kapsamında hizmet olarak kabul ediliyor. Son 3.5 yıllık süredeki hizmetleriniz hangi kapsamda ise o statüde emekli olursunuz. SSK kapsamında emekli olmanız için bu süreyi korumanız gerekir. Bağ-Kur kapsamında emeklilik için aranan gün sayısı 7200’dür.

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