Son dakika... Meclis gündemine geliyor: Kılıçdaroğlu'ndan çok sert 'tezkere' yanıtı!

Yayınlanma: 17.10.2023 - 13:49

Güncelleme: 17.10.2023 - 14:28

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

-Savaşın bir an öncee bitmesi temennimizdir.

-Filistin'in topraklarına kavuşmasını istiyoruz.

AMASRA MADEN FACİASI

-Müessesede metan oranı defalarca riskli seviyeye çıktığı, ancak bu durumda dahi işçilerin çalıştırıldığı bilirkişi raporlarında yer almakta. Sonuç olarak kazanın meydana gelmesinde TTK bilirkişi raporu var. Pekiyi ne oldu? TTK Müdürü terfi etti. Bu davayı yakından izliyoruz. Aileleri ziyaret ettim onlara da aynı şeyi söyledim. Siz hak ve adalet istiyorsa, CHP kim hak ve adalet istiyorsa onların yanında olacaktır.

MECLİS'TE TEZKERE TARTIŞMALARI

-Terörle mücadele için ne gerekiyorsa itirazım yok.

-İnsan olan herkes teröre karşı çıkar.

-Terör Türkiye'yi tehdit ederse gider müdahale ederler.

-Yabancı askerlerin Türkiye'ye gelemsi nasıl kabul edilir?

-Ülkemizde yabancı asker postalı istemiyoruz. Kendi topraklarına yabancı askerleri davet etmek açıkça söylüyoruz: Bu vatana ihanettir.

-Bahçeli 'Meşru askerler gelebilir' demek istiyor.

-Yabancı askerlerin önünde duracağız.

-Ben Milli Kurtuluş Savaşı'nın tarihine ihanet ettirmem.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

-Dava açıldı bir tehdit geldi, katillerine davayı verdiler.

ABD'NİN DÜŞÜRDÜĞÜ TÜRK SİHA'SI

-Üstelik açıklamıyorsun kendileri 'Düşürdük' diyor.

GEZİ DİRENİŞİ DAVASI TUTUKLULARI

-Balzac'ın söylediği önemli bir cümlesi vardır: 'Kanunlar güçlüleri delip geçtiği, ama zayıfların ise takılıp kaldığı bir örümcek ağına benzer.' Haklı olanların mahkemede, haksız olanların dışarıda olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Osman Kavala, Demirtaş, Eray Ertük, Can Atalay içerdeler. Suçlular dışardalar. Cumartesi Anneleri 'evlatlarının yerini gösterin' diyorlar, ona bile izin vermiyorlar. Paranız varsa adalet var, paranız yoksa içeride kalabilirsiniz. Suçsuz insanlar içeride, uyuşturucu baronları cirit atıyor.

"YARGI SİSTEMİNDEKİ ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜ ÖZETLİYOR..."

Bir sorunla karşılaştığımızda nereye başvururuz, elbette bir avukat tutarız mahkemede hakkımızı ararız. Yargıdakiler adaletsizlik dağıtıyorsa tercihini güçten yana yapıyorsa, ileride terfi ederim diyorsa orada adalet ölüyor demektir. F.S. Mehmet yıllar önce söylemiş; 'Kadıyı satın aldığım gün adalet ölür, adalet öldüğü zaman devlet ölür.'

Adaletin yargının yıpranmasını istemiyoruz. Bu ülkede uyuşturucu baronlarının serbest bırakıldığını, fetö borsası kurulduğunu, parası olanın dışarı çıktığını biliyoruz. Uyuşturucu baronlarına vatandaşlık bile verildi bu ülkede. Bir anayasa hukukçusu Kemal Gözler'in saptamalarını okuyalım. 'Hakimler temel hak ve hürriyetleri koruyan değil, tersine bunlara müdahale eden görevliler haline geldi. Artık hukuk siyaseti çerçevelendirmiyor. O siyasetin cenderesi altında bulunmaktadır' diyor.

Timur Soykan bir habere imza attı. BirGün gazetesine atılan imza son derece değerliydi. Yargıda rüşvet ağı. Apar topar yayın yasağı getirdiler. Bunun üzerine ki Soykanı kutlamak lazım. O belgelerin tümüne ulaştık, nedir bu olay diye baktık, araştırdık. Bir savcı bir çete ve bir rüşvet olayını bir dilekçeyle bildiriyordu. İsmail Uçar, bir dilekçe veriyor HSK genel sekreterine veriyor ve yargı sistemindeki çürümüşlüğü kokuşmuşluğu özetliyor. 15 ayrı savcının imzaladığı tutanaklar var.

Gökçer Tahincioğlu, T24'ün değerli yazarı. O da bir gerçeği daha paylaştı. Adliye koridorlarında sık sık konuşulan rüşvet tarifesi. Ne diyor? 200 bin liraya erişim engeli getirebiliriz. Adli kontrol kararının kaldırılması için 100-150 bin gerekiyor. Yurtdışı çıkış yasağı için 500 bin lira gerekiyor diyor. Yargıyı bu hale getirenler kim? Yargıyı adaletsizlik dağıtan bir kurum haline getirenler kim? Bu aktörleri geri çekecekler mi çekmeyecekler mi?

"MASAK ASIL BUNUN İÇİN HAREKETE GEÇMELİ"

Mustafa Doğan İnal, Erdoğan'ın avukatı. Bu kadar kirli bir adam yoktur. Bu adamın malvarlığını açıklayın kardeşim. Kim bu adam! Salı günü bunları açıklayacağımı söyleyince Adalet Bakanı 'Müfettiş görevlendirdik' diyor. Sen yukarıdakilerle uğraşabilecek misin? 2 tane müfettiş görevlendirmiş beraat kararı çıkacak. Asıl MASAK bunun için harekete geçmeli."