Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul için 'saatli' kar uyarısı!
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul genelinde perşembe gününden itibaren 3 gün etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Kar yağışının yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili olacağı duyuruldu.
İstanbul'a Altay'lardan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle bugün başlayan kar yağışının, perşembe gününden itibaren daha da artacağı öğrenildi.
PERŞEMBE SABAHINA DİKKAT!
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kar yağışının il genelinde etkili olması bekleniyor.
CUMA VE CUMARTESİ DEVAM EDECEK
Kar yağışının cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.
PAZARTESİ BUZLANMA VE DON UYARISI
Buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması öngörülüyor.
"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN" UYARISI
Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: #kar yağışı #meteoroloji
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