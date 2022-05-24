Son Dakika: Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'NATO' açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili olarak "Somut adım atabiliriz dediler, yazılı mutabakat istiyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet yaklaşık 1 buçuk saat önce Tel Aviv'e indi, burada Türk bayrakları ile karşılandılar. Çavuşoğlu temaslarına Filistin'de başlama kararı aldı.
Bakan Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak için gittiği Filistin'de CNN Türk'ten Dicle Canova'nın sorularını cevapladı.
İKİ ÜLKEDEN HEYET ANKARA'YA GELİYOR
Bakan Çavuşoğlu Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin bu konudaki endişelerine ilişkin yaptığı açıklamada iki ülkeden heyetlerin bugün akşam saatlerinde Ankara' ya geleceğini açıkladı.
Toplantı yarın yapılacak, 3'lü bir toplantı olacak. Türkiye, Finlandiya ve İsveç ortak bir masada bir araya gelecek.
Bu karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı telefon diplomasisinde gündeme geldi. Çavuşoğlu bir çalışma yapılması önerisi yapıldığını belirtti. Çavuşoğlu, "Finlandiya ve İsveç'in heyet göndermek istedi, Cumhurbaşkanımız da 'Bizim her zaman önceliğimiz diplomasidir' diyerek bu teklifi kabul etti" dedi.
SOMUT ADIMLAR BEKLİYORUZ, YAZILI MUTABAKATTAN YANAYIZ
Bakan Çavuşoğlu, "Ankara'daki heyet bugün kendi içinde bir değerlendirme yapacak. Bakan Çavuşoğlu taleplerimiz ne, PYD YPG nasıl bir örgüt, bunlara ilişkin belgeleri hazırlıyoruz. Savunma ile ilgili ambargoların kaldırılması taleplerimiz arasında olacak. Somut adımlar bekliyoruz temennilerle ilerleyemeyiz" dedi ve Türkiye'nin yazılı mutabakattan yana olduğunun altını çizdi.
NATO'NUN DAHİL OLDUĞU BİR TOPLANTI DA OLABİLİR
Çavuşoğlu, NATO genel sekreterinin de katılacağı 4'lü bir toplantı da yapılabileceğini belirtti. Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 'den böyle bir teklif geldiğini belirtti.
Video Haberler
- Sabaha karşı dehşete uyandılar
- Eylem hazırlığındaki IŞİD'li canlı bomba yakalandı
- İzmir'de 237 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı
- Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı
- Avcılar’da sırtına zıpkın saplanan yaralı hastaneye kald
- Taksim'de İngiliz turisti bıçaklayıp gasbettiler!
- Müjdeyi duyurdu: 25 yıllık trafik çilesi sona erdi
- Ahşap fabrikasında patlama: 2 işçi yaralı
- Kuran kursunda çocuklara sopa
- 17 yaşındaki Rabia'nın şüpheli ölümü
En Çok Okunan Haberler
-
- Muhalefet adayı, Erdoğan ile arayı açtı!
- Bardağı fırlatmıştı! Selçuk Tepeli yayını böyle açtı
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- 'Üçüncü ittifak geliyor, sıkı dursunlar'
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!
- Johnny Depp - Amber Heard davasında 'Türkiye' ayrıntısı
- İkinci turdaki oy tercihini değiştirdi!
- MSB acı haberi duyurdu: 3 şehit, 4 yaralı
- 'Yeşil ceket giymekle...'
- 'Troller' ortaya atmıştı, Bahçeli tekrarladı