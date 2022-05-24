Son Dakika: Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'NATO' açıklaması

24 Mayıs 2022 Salı, 13:35

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet yaklaşık 1 buçuk saat önce Tel Aviv'e indi, burada Türk bayrakları ile karşılandılar. Çavuşoğlu temaslarına Filistin'de başlama kararı aldı.

Bakan Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak için gittiği Filistin'de CNN Türk'ten Dicle Canova'nın sorularını cevapladı.

İKİ ÜLKEDEN HEYET ANKARA'YA GELİYOR

Bakan Çavuşoğlu Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin bu konudaki endişelerine ilişkin yaptığı açıklamada iki ülkeden heyetlerin bugün akşam saatlerinde Ankara' ya geleceğini açıkladı.

Toplantı yarın yapılacak, 3'lü bir toplantı olacak. Türkiye, Finlandiya ve İsveç ortak bir masada bir araya gelecek.

Bu karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı telefon diplomasisinde gündeme geldi. Çavuşoğlu bir çalışma yapılması önerisi yapıldığını belirtti. Çavuşoğlu, "Finlandiya ve İsveç'in heyet göndermek istedi, Cumhurbaşkanımız da 'Bizim her zaman önceliğimiz diplomasidir' diyerek bu teklifi kabul etti" dedi.

SOMUT ADIMLAR BEKLİYORUZ, YAZILI MUTABAKATTAN YANAYIZ

Bakan Çavuşoğlu, "Ankara'daki heyet bugün kendi içinde bir değerlendirme yapacak. Bakan Çavuşoğlu taleplerimiz ne, PYD YPG nasıl bir örgüt, bunlara ilişkin belgeleri hazırlıyoruz. Savunma ile ilgili ambargoların kaldırılması taleplerimiz arasında olacak. Somut adımlar bekliyoruz temennilerle ilerleyemeyiz" dedi ve Türkiye'nin yazılı mutabakattan yana olduğunun altını çizdi.

NATO'NUN DAHİL OLDUĞU BİR TOPLANTI DA OLABİLİR

Çavuşoğlu, NATO genel sekreterinin de katılacağı 4'lü bir toplantı da yapılabileceğini belirtti. Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 'den böyle bir teklif geldiğini belirtti.