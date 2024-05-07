Son Dakika... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: 20 bin öğretmen ataması yapılacak!

Yayınlanma: 07.05.2024 - 09:44

Güncelleme: 07.05.2024 - 10:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

Tekin, basın açıklamasında konuştu.

Tekin şunları söyledi:

“Mümkün olan en fazla sayıda insanı aramıza dahil etmek için ciddi çabalar sarf ettik.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki talimatları doğrultusunda çalıştık. Bilhassa son dört yıl hem Türkiye’de hem dünyada ekonomik hayatı, sosyal hayatı alt üst eden arzu edilmeyen olaylar yaşandı. Pandemi ile başladığımız süreçte ekonomi ciddi şekilde daraldı. Ardından asrın felaketini yaşadık. Üstüne iki tane seçim yaşadık. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz konjonktürde sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık."