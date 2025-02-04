Son Dakika... Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine AFAD Başkanı Okay Memiş atandı

Yayınlanma: 04.02.2025 - 00:03

Güncelleme: 04.02.2025 - 00:31

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay Memiş atandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valiliğine Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, boşalan Göç İdaresi Başkanlığına ise Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök atandı.

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

Moğolistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Başak Genç Yüksel, Özbekistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ufuk Ulutaş atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, Muhammed Gülyurt atandı.

Bu arada Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Asım Hocaoğlu, görevden alındı.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine, şu isimler görevlendirildi:

Ahmet Arslan, Çağatay Özdemir, Ebubekir Şahin, Edibe Sözen, Evren Başar, Fecir Alptekin, İdris Kardaş, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı, Mehmet Karakaş, Özgür Oral, Saadet Oruç Yücel Bulut, Zakir Avşar.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı'nda çeşitli atama ve görevden almalar da gerçekleşti.