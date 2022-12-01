Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi!

Son dakika gelişmesi... MGK toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "Hiçbir terör örgütünün varlığına müsaade edilmeyecektir" denildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2022 Perşembe, 20:10
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi!
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantı, 3 saat 10 dakika sürdü.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “Hiçbir terör örgütünün varlığına müsaade edilmeyecektir. Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı hususu vurgulanmıştır” denildi.


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