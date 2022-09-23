Son Dakika... MİT'ten operasyon: Atilla Çiçek ve Hüseyin Yıldırım yakalandı

MİT, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

AA
23 Eylül 2022 Cuma, 10:02
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Milli İstihbarat Teşkilatı, iki saldırının faili olan PKK/KCK’lı teröristleri sınırda gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı.

“Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma” suçundan Kımızı Bülten ile aranan PKK/KCK mensubu Lehenk kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak’ta sorumlu düzeyde faaliyet gösteren PKK/KCK mensubu Alişer kod adlı Hüseyin Yıldırım, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından sınır hattında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Tunceli’de 25 Eylül 2012’de 6’sı asker 1’i sivil olmak üzere 7 şehidin olduğu bombalı saldırı ile Ağrı/Doğubeyazıt’ta 29 Ağustos 2020’de 2 TSK personelinin şehit olduğu saldırının failleri arasında yer alan Atilla Çiçek’in Suriye ve İran’da, Hüseyin Yıldırım’ın ise Suriye ve Irak’ta sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.


MİT Kırmızı bülten pkk

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