Son Dakika... MİT'ten Suriye operasyonu: İbrahim Mohammad Nasır etkisiz hale getirildi
Son dakika gelişmesi... MİT operasyonunda PKK/YPG Tel Tamir Eyaleti Tugay sorumlusu olduğu belirtilen, 'Kemal Pir' kod adlı İbrahim Mohammad Nasır etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'nin kuzeyinde kritik bir operasyona daha imza attı.
(Terörist İbrahim Mohammad Nasır)
Operasyonda, PKK/YPG Tel Tamir Eyaleti Tugay sorumlusu olduğu belirtilen, "Kemal Pir" kod adlı İbrahim Mohammad Nasır'ın etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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