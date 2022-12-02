Son Dakika... MİT'ten Suriye operasyonu: İbrahim Mohammad Nasır etkisiz hale getirildi

Son dakika gelişmesi... MİT operasyonunda PKK/YPG Tel Tamir Eyaleti Tugay sorumlusu olduğu belirtilen, 'Kemal Pir' kod adlı İbrahim Mohammad Nasır etkisiz hale getirildi.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2022 Cuma, 09:43
Son Dakika... MİT'ten Suriye operasyonu: İbrahim Mohammad Nasır etkisiz hale getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'nin kuzeyinde kritik bir operasyona daha imza attı.

(Terörist İbrahim Mohammad Nasır)

Operasyonda, PKK/YPG Tel Tamir Eyaleti Tugay sorumlusu olduğu belirtilen, "Kemal Pir" kod adlı İbrahim Mohammad Nasır'ın etkisiz hale getirildiği belirtildi.  


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