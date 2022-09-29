Son Dakika... MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde nokta operasyon: 3 terörist yakalandı
MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin-Azez kara yolu üzerinde düzenlediği operasyonla, PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen'i yakaladı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'nin kuzeyinde yeni bir operasyon düzenlendi.
Operasyonda PKK/PYD'li 3 teröristin yakalandığı açıklandı.
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