Son Dakika... MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde nokta operasyon: 3 terörist yakalandı

MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin-Azez kara yolu üzerinde düzenlediği operasyonla, PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen'i yakaladı.

DHA
29 Eylül 2022 Perşembe, 09:57
Son Dakika... MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde nokta operasyon: 3 terörist yakalandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'nin kuzeyinde yeni bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda PKK/PYD'li 3 teröristin yakalandığı açıklandı. 


MİT pkk terörist

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