Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Pençe Kilit'te 1 şehit, 1 yaralı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkâm Komd. Asb. Üçvş. Ünal Sipahi'nin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını duyurdu.
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin şehit olduğunu duyurdu.
YARALI ASKERİN TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi şehit oldu. Patlamada 1 asker de yaralandı. Yaralı asker hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandı.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.
BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Ünal Sipahi için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 4 Eylül 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
Güler'in mesajı şu şekilde:
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