Son Dakika... MSB duyurdu: Bir asker şehit oldu

Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Aralık 2022'de Iğdır'da araç kazasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar'ın, tedavi gördüğü hastanede bugün şehit olduğunu açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 17:07
Son Dakika... MSB duyurdu: Bir asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Iğdır'da bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlık yapılan yazılı açıklamada, "29 Aralık 2022 tarihinde Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonrasında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Uzman Çavuş Taşar için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 21 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.


Son dakika Şehit MSB

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