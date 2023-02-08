Son Dakika... Uzman Çavuş İskender Kahraman, Hatay'da enkaz altında kalarak şehit oldu

Van’ın Gürpınar ilçesi doğumlu Uzman Çavuş İskender Kahraman, Hatay’da depremde enkaz altında kalarak şehit oldu.

İHA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 20:22
Son Dakika... Uzman Çavuş İskender Kahraman, Hatay'da enkaz altında kalarak şehit oldu
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Edinilen bilgilere göre, Suriye’de görev yapan Uzman Çavuş İskender Kahraman, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme Hatay’da yakalandı.

Kaldığı öğretmenevinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Kahraman’ın yarın memleketi Van’da toprağa verileceği bildirildi. 

Uzman Çavuş Kahraman'ın iznini kullanmak için memleketi Van'a geleceği ve bunun için Hatay'da kaldığı öğrenildi. Şehit Uzman Çavuş Kahraman'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. 


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