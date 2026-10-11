Son Dakika... MSB duyurdu: Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Güneş'in görevi sırasında rahatsızlandığı ve hastaneye sevk edildiği belirtildi.

MSB'DEN TAZİYE MESAJI

MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Ekim 2026 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Ekim 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.