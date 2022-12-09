Son Dakika... Muğla'da deprem!
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 05.33 sıralarında merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
Ritcher ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem, ilk belirlemelere göre 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 9, 2022
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.58 km] Datça (Muğla)
Tarih:2022-12-09
Saat:05:33:57 TSİ
Enlem:36.882 N
Boylam:27.736 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Z3kasKqoVI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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