Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Manisa'nın Selendi ilçesinde bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan 74 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 10:02
Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
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Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Çortak Mahallesi'nde tek başına yaşayan 74 yaşındaki 6 çocuk annesi Ayşe Aydın’ın evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evden çıkan dumanları fark eden komşuları hemen durumu itfaiyeye haber verdi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. 

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yangın sonrası evin içerisinde uyuyan Ayşe Aydın’ın cansız bedeni bulundu.

Aydın’ın cenazesi morga kaldırılırken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Manisa Yangın Kadın

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