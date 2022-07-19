Son Dakika: Muğla'da yangın!
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Bozbük Koyu'nda kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 16.45 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbarla bölgeye yönlendirilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
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