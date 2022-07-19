Son Dakika: Mustafakemalpaşa'da orman yangını!
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin zamanında müdahalesi neticesi yangın büyümeden söndürüldü.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 13:30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangına Orman Genel Müdürlüğü Mustafakemalpaşa Orman İşletmesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Yoğun çalışma sonucunda yangın saat 14:40 civarında kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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