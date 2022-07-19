Son Dakika: Mustafakemalpaşa'da orman yangını!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin zamanında müdahalesi neticesi yangın büyümeden söndürüldü.

İHA
19 Temmuz 2022 Salı, 16:08
Son Dakika: Mustafakemalpaşa'da orman yangını!
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 13:30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. 

Yangına Orman Genel Müdürlüğü Mustafakemalpaşa Orman İşletmesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Yoğun çalışma sonucunda yangın saat 14:40 civarında kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. 



Bursa orman yangını
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