Son Dakika... Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Tetkikleri yapılan ve sağlık durumu iyi olan Muhittin Böcek'in tekrar cezaevine götürüleceği öğrenildi.
Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nun revirine başvuran Böcek, kalp rahatsızlığı nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi.
TUTUKLANARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI
Başkan Böcek, CHP'li belediyelere yönelik 'yolsuzluk' iddialarıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, sonraki gün ise tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.