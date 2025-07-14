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Son Dakika... Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Son Dakika... Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

14.07.2025 17:06:00
Güncellenme:
DHA
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Son Dakika... Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi... Tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Tetkikleri yapılan ve sağlık durumu iyi olan Muhittin Böcek'in tekrar cezaevine götürüleceği öğrenildi.

Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nun revirine başvuran Böcek, kalp rahatsızlığı nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi.

TUTUKLANARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Başkan Böcek, CHP'li belediyelere yönelik 'yolsuzluk' iddialarıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, sonraki gün ise tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. 

İlgili Konular: #Antalya #CEZAevi #Muhittin Böcek

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