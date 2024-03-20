Son Dakika: Murat Kurum malvarlığının listesini açıkladı

Son dakika haberi... AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, malvarlığının tam listesini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 16:14
Son Dakika: Murat Kurum malvarlığının listesini açıkladı
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AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, kendisine ve ailesine ait mal varlığını açıkladı. Mal bildiriminde Murat Kurum’un Ankara Çankaya’da 1 milyon 250 bin liraya alınmış bir evi, eşi Şengül Kurum’un annesi ve babası için Ankara Altındağ’da 180 bin liraya aldığı bir ev, Şengül Kurum adına İstanbul Kağıthane’de 22 milyon liraya satın alınmış bir evle, 1 milyon 200 bin liraya alınmış 2023 model bir otomobilleri olduğu yer alıyor.

Mal bildirimine göre, Şengül Kurum'un 22 milyon liraya Kağıthane'den satın alınan eve ait 14 milyon lira da borcu bulunuyor.

Mal bildiriminde ayrıca, Murat Kurum'un 200 bin Türk lirası ile 55 bin dolar ve 40 bin Euro'ya sahip olduğu belirtilirken, eşi Şengül Kurum'un 1 milyon 910 bin lira değerinde muhtelif altın ve takıya sahip olduğu bilgisi de yer alıyor.

Mal bildirim belgesinde Murat Kurum adına kayıtlı iki silah bir de tüfek bulunuyor.


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