Murat Kurum'dan ikinci 'malvarlığı' açıklaması: Bir evi unutmuş!

Yayınlanma: 20.03.2024 - 11:29

Güncelleme: 20.03.2024 - 11:29

AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum, KRT canlı yayınında ikinci bir malvarlığı açıklamasında bulundu.

Kurum, mal varlığı hakkındaki soru üzerine "Ankara'da bir tane evim var. İstanbul'da bir tane evimiz var. Bir tane de yine kayınpederlerin oturduğu Bahçelievler'de bir evimiz var. Bir tane arabamız var. Biraz paramız, biraz da borcumuz var. Mal varlığımızla ilgili bir endişemiz de yok. Anamızın ak sütü nasılsa mal varlığımız da bu şekilde helaldir" ifadelerini kullandı.

Kurum, yaklaşık bir ay önceki TV yayınında İstanbul'da yalnızca bir tane evi olduğunu dile getirmişti.

Habertürk'te konuşan Kurum, malvarlığına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok. Ankara'da evimiz var. İstanbul'da evimiz var. 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Biraz borcumuz var. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz."