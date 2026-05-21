21.05.2026 19:26:00
Haber Merkezi
Son Dakika... Mutlak butlan kararını 'fırsata' çevirdi... Kılıçdaroğlu: Hiç kimse endişe etmesin

Son dakika haberi... CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında, "38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır" dedi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Şahsi ikballer değil, Türkiye’nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve iş birliği içinde yürüteceğiz" iddiasında bulundu.

"HERKESİ SÜKUNETE DAVET EDİYORUM"

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi; kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir.

38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır.

Gün; sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün; kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükûnetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür.

Bu süreci “keşkelerle” değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye’nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve iş birliği içinde yürüteceğiz.

Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükûnete ve ortak akıla davet ediyorum. Biz bir aradayız!"

İLK AÇIKLAMASINI TGRT'YE YAPMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu karar sonrası ilk açıklamasını iktidara yakınlığı ile bilinen TGRT Haber'e yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, "Mutlak butlan kararı Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan mutlak butlan kararı sonrasında görevi devralmasına karar verilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararı ofisinde öğrendiği ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun daha sonra evine geçerek gelişmeleri takip ettiği öğrenilmişti.

Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: 'Mutlak butlan kararı hayırlı olsun' Son dakika haberi... CHP'de mutlak butlan kararının çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, iktidara yakınlığı ile bilinen TGRT Haber'e yaptığı ilk açıklamasında, "Mutlak butlan kararı Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" dedi.
Son Dakika... CHP hakkında mutlak butlan gelişmesi: Kılıçdaroğlu'nun görevi devralmasına karar verildi Son dakika... CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada ‘mutlak butlan’ kararı çıktı. Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi.
Son dakika... Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti: 'Mutlak butlan' açıklaması tepki çeken Hasan Öztürkmen için 'ihraç' talebi CHP'de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımı parti yönetimini harekete geçirdi. Pazartesi günü yapılması planlanan MYK toplantısı öne çekilerek, bugün toplandı. Kritik toplantı sonrası CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 'mutlak butlan' açıklaması tepki çeken Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen için 'ihraç' talebinde bulunulduğunu duyurdu.