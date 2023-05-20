Kılıçdaroğlu'ndan Nuri Sesigüzel için taziye paylaşımı
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 86 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Nuri Sesigüzel için kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Ses sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel, tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle 86 yaşında hayata veda etti.
Kızı Birgi Canberk Sesigüzel, sanatçının vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, babasının gece saatlerinde yaşamını yitirdiğini belirterek "Babam gece 02.45 sularında rahmetli oldu. Yarın Teşvikiye Camisi'nden öğle namazını müteakip cenazesi kaldırılacak. Büyükçekmece Mezarlığı'na annemin yanına defnedilecek" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN PAYLAŞIM
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sesigüzel'in ölüm haberinin duyulmasının ardından, kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Kılıçdaroğlu, "Usta ses sanatçısı ve sinema oyuncusu değerli Nuri Sesigüzel’in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Nuri Sesigüzel’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Usta ses sanatçısı ve sinema oyuncusu değerli Nuri Sesigüzel’in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. #NuriSesigüzel’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 20, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yeni cumhurbaşkanıyla yola devam...'
- Babacan'dan bomba ittifak çıkışı
- Sinan Oğan'dan 'ittifak kararı verildi' iddiasına yanıt
- Aykut Erdoğdu: 'Yazacaklarım moralinizi bozacak ama...'
- Tribünlerinde 'HÜDA PAR' tepkisi
- Savcı Sayan'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
- Akşener: Önümüzde iki seçenek var
- Erdoğan deprem bölgesinde: Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı!
- Batı'nın sinsi planını anlattı: 'Erdoğan'ı istiyorlar'
- Menzilciler Adıyaman'da icazet töreni gerçekleştirdi