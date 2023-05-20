Kılıçdaroğlu'ndan Nuri Sesigüzel için taziye paylaşımı

Yayınlanma: 20.05.2023 - 15:43

Güncelleme: 20.05.2023 - 15:43

Ses sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel, tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle 86 yaşında hayata veda etti.

Kızı Birgi Canberk Sesigüzel, sanatçının vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, babasının gece saatlerinde yaşamını yitirdiğini belirterek "Babam gece 02.45 sularında rahmetli oldu. Yarın Teşvikiye Camisi'nden öğle namazını müteakip cenazesi kaldırılacak. Büyükçekmece Mezarlığı'na annemin yanına defnedilecek" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sesigüzel'in ölüm haberinin duyulmasının ardından, kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Usta ses sanatçısı ve sinema oyuncusu değerli Nuri Sesigüzel’in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Nuri Sesigüzel’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.