Son Dakika... Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alındı!

Yayınlanma: 03.04.2025 - 10:10

Güncelleme: 03.04.2025 - 10:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart operasyonları, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan genel boykot çağrısıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, bunlardan 10'unun gözaltına alındığı öğrenildi.

ÜNLÜ OYUNCU DA GÖZALTINDA!

Gözaltına alınanlar arasında Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu öğrenildi.

"BİR PROTESTO BİÇİMİDİR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Üzümoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Boykot, Anayasa’nın düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile toplantı gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilebilecek bir protesto biçimidir. Anayasamızın 25., 26. ve 34. maddeleriyle güvence altına alınmıştır."

Boykot paylaşımı nedeniyle TRT 1'deki Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'a da destek veren ünlü oyuncu, "Meslektaşımız Aybüke Pusat ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ve kendisinin yanındayız. Sanat emeği, ifade özgürlüğüyle anlam bulur. Hiçbir oyuncu, düşüncesini dile getirdiği için işinden edilemez." demişti.

"CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU YALNIZ DEĞİLDİR"

Oyuncular Sendikası gözaltı haberlerinin ardından yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz, meslektaşımız, arkadaşımız Cem Yiğit Üzümoğlu bu sabaha karşı gözaltına alınmıştır. Soruşturmanın içeriğine dair bilgileri öğrenmeye çalışıyoruz. Avukatlarıyla iletişim halindeyiz. Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir." denildi.