Son dakika... Özgür Özel, 'baba evi' eleştirilerine yanıt verdi!

Yayınlanma: 16.11.2023 - 12:40

Güncelleme: 16.11.2023 - 13:12

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Eczacıları Birliği (TEB) 44. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu.

Eczacıların sorunlarına dikkat çeken ve gereken adımları atma sözü veren Özel, 'baba evi' tartışmalarına da açıklık getirdi.

"BURASI DA BENİM ANA OCAĞIMDIR"

CHP lideri Özel, kullandığı “Baba evi, baba ocağı” ifadelerine yönelik eleştirilere, şu yanıtı verdi:

"Ben Manisa'da 'baba evine helallik almaya gittim' dedim. Atatürk'ün partisi olduğu için, bizim partiye 'baba evi' diyoruz. Bütün kadın meselesine olan pozitif yaklaşımıma rağmen 'Niye baba evi?' dediler. Dedim k; 'Acele etmeyin anaocağına da gideceğiz'. Madem ki; bizi bu örgüte Nükhet Tartan getirmiş, emanet etmiştir, büyütmüştür; burası da benim ana ocağımdır. Helallik istemeye geldim."