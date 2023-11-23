Son Dakika... Polat çiftinin muhasebecisi tutuklandı!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 16:25

Güncelleme: 23.11.2023 - 16:26

Çiftin muhasebecisi olarak bilinen Harun Abak hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklama kararı verilmesi talep edildi.

Gazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Harun Abak'ın tutuklandığını duyurdu.

Polat davası kapsamında bugün ifadesi alınan Harun Abak az önce tutuklandı. — Murat AĞIREL (@muratagirel) November 23, 2023

Polat çiftiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Abak’a yapılan suçlamalar arasında; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, vergi usul kanununa muhalefet ve malvarlığı değerlerinin gayrı meşru kaynağını gizlemek suçları bulunuyor.

Savcılık tarafından yazılan tutuklama talebinde Abak’ın söz konusu süreçlerdeki rollerine değinildi.