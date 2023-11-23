Son Dakika... Polat çiftinin muhasebecisi tutuklandı!

Son dakika haberi... Kara para aklama, vergi kaçırma ve örgüt kurma suçlamalarıyla cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çiftleriyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2023 - 16:25
Son Dakika... Polat çiftinin muhasebecisi tutuklandı!
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Çiftin muhasebecisi olarak bilinen Harun Abak hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklama kararı verilmesi talep edildi. 

Gazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Harun Abak'ın tutuklandığını duyurdu.

Polat çiftiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Abak’a yapılan suçlamalar arasında; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, vergi usul kanununa muhalefet ve malvarlığı değerlerinin gayrı meşru kaynağını gizlemek suçları bulunuyor. 

Savcılık tarafından yazılan tutuklama talebinde Abak’ın söz konusu süreçlerdeki rollerine değinildi.


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