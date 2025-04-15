Son Dakika... Rapçi 'Sansar Salvo' tutuklandı!

Yayınlanma: 15.04.2025 - 14:16

Güncelleme: 15.04.2025 - 14:16

'Sansar Salvo' olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, daha önce kliplerinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle 2024'ün Aralık ayında tutuklanmış ve 3 ay sonra tahliye olmuştu.

Yaşananların ardından baba Gazi Arslan ve anne Arzu Girgin, oğulları Ekin Can Arslan'ın vesayetini aldı.

Duruma öfkelenen Ekincan Arslan, tepkisini babasına şiddet uygulayarak gösterdi. Rapçi, babası Gazi Arslan'ı darbederek, o anları da sosyal medya hesabından; "Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın" diyerek paylaştı.

TUTUKLANDI

Ekincan Arslan, aile içi şiddet suçu kapsamında gözaltına alındı.

Ataşehir'deki evinde gözaltına alınan Arslan, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ekincan Arslan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 'Basit yaralama' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, Arslan'ın tutuklanmasına hükmetti.