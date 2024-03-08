AKP’nin samimiyet testi: CHP,tüm sendikalı memurlara toplu sözleşme ikramiyesi...

Yayınlanma: 08.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.03.2024 - 04:00

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) toplusözleşme ikramiyesinden yararlanabilmek için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı getiren düzenlemeyi iptal etmesinin ardından CHP, Meclis’e yasa teklifi sundu. Teklifte bütün sendikalı memurların ikramiyeden yararlanması istendi. Teklifin gerekçesinde, “Sendika üyesi olan tüm kamu çalışanlarının ayrımsız olarak toplusözleşme ikramiyesinden yararlanmasının amaçlandığı” belirtildi. Yüzde 2 barajını savunan Memur-Sen ise CHP’yi suçlamayı sürdürüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın CHP’yi suçlayan açıklamalarına yanıt vererek “Özür dilemesi gerekirken, zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışarak CHP’yi suçladığını görüyoruz. Çalışma Bakanlığı, MemurSen’i memnun etme ve büyütme makamı değildir” dedi. Taşcıer, suçlanacak birileri varsa onların da “hukuk kararlarına ve uyarılara rağmen yalnızca kendilerine fayda sağlamaya çalışan MemurSen yönetimi ve ülkeyi yönetenler” olduğunu vurguladı. Meclis’in hemen toplanmasını ve tüm sendikalı kamu emekçilerinin eşit ikramiye almasının sağlanmasını istediklerini belirten Taşcıer, “AKP için samimiyet testi işte burada” değerlendirmesini yaptı.

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, “Yıllardır devlet güdümlü sendikacılığın açık adresi haline gelen konfederasyonlar her dönem sadece kendi koltuklarını sağlama almak için çabaladılar. Bugün AYM kararı sonrasında yine sadece kendilerini, konumlarını garantiye almaya çalışıyorlar. Küçümsemiyoruz ama bugün kamu emekçilerinin bir yemek parasına dahi yetmeyecek toplusözleşme ikramiyesinden çok daha yakıcı, çözüm bekleyen sorunları vardır” dedi.

‘SORUMLU MEMUR-SEN’

İktisatçı Prof. Dr. Aziz Çelik de “toplusözleşme ikramiyesi, gerçekler ve çarpıtmalar” başlığı altında konuya dikkat çekti. Çelik, MemurSen’in “dayatması ve aç gözlülüğü” nedeniyle toplusözleşme ve yasaya konulan bu ayrımcı kuralın yüzde 2’den az üyesi olan sendikalara üye on binlerce memurun 345 lira zarar etmesine yol açtığına vurgu yaptı. AYM’nin toplusözleşme ikramiyesini değil, yüzde 2 şartını iptal etttiğine işaret eden Çelik, şöyle devam etti:

“Sorumlu MemurSen, muhatap hükümettir. Yüzde 2 şartının iptalinden doğan boşluk nedeniyle ortaya çıkan 345 TL kaybın sorumlusu AYM ve CHP değil Memur-Sen’dir. Memur-Sen’in kazdığı kuyuya bütün memurlar düştü. Hükümet derhal AYM kararı doğrultusunda kanuni düzenleme yapmalı ve bütün sendika üyesi memurların toplusözleşme ikramiyesinden yararlanmasını sağlamalı.” Kendi sorumluluğunu kabul etmeyen MemurSen ise CHP’yi suçlamayı sürdürüyor. Memur-Sen bugün CHP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakarak basın açıklaması yapacak.