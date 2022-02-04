RTÜK üyesi Konuralp açıkladı: Esra Erol'da programı için ATV'ye ceza verdi

04 Şubat 2022 Cuma, 16:10

Esra Erol'un ATV'de yayınlanan programında 18 yaşındaki genç kızı yüksek sesle azarlaması ve yüzünü göstermek istememesine rağmen ifşa etmesi, her kesimden ciddi tepki almıştı.

RTÜK üyesi Okan Konuralp Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "RTÜK, bugünkü toplantısında 'Esra Erol’da' programı için ATV’ye, “Serap Peköz’le G. Peşinde” programı için StarTv’ye yüzde 1 idari para cezası verdi. Programların içerikleri dikkate alındığında, daha yüksek bir ceza verilmesi yönündeki düşüncem nedeniyle, karara karşı oy verdim" ifadesini kullandı.

Konuralp şunları kaydetti:

"Öte yandan Kurul, Halk TV ve Tele1’i cezasız bırakmama yaklaşımını sürdürdü. Her iki yayıncı kuruluşla ilgili tavrım da basın özgürlüğü temelinde ve karara karşı oy şeklindedir. Kamuoyunun bilgisine!"