Son Dakika... SADAT reklamının ardından Kılıçdaroğlu'ndan çok sert yanıt: 'O az kalmış aklınızı alırım sizin'
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Dündar'a konuk olduğu tv100 ekranlarında, paramiliter olmakla suçladığı SADAT’ın reklamı verilmesinin ardından Twitter'dan tepki gösterdi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tv100'de dün Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. Yayın sırasında ekranda SADAT'ın reklamı verilmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu reklamda, SADAT'ın "Stratejik danışmanlık, eğitim ve lojistik..." gibi çeşitli hizmetlerinin sıralandığı görüldü.
Kılıçdaroğlu söz konusu reklamın ardından sosyal medya hesabından SADAT'a çok sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz" dedi.
O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz! pic.twitter.com/96G5cmsVhO— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 15, 2023
KILIÇDAROĞLU KAPISINA GİTMİŞTİ
CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi’nin kurucusu olduğu SADAT’ın merkezine gitmiş, burada Erdoğan’a seslenerek ve seçimi gölgeleyecek bir şey olursa sorumlunun SADAT ve Saray’ın kendisi olduğunu söylemişti.
CHP lideri ayrıca, “Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş” demiş ve iddialar Türkiye gündemine oturmuştu. 13 Mayıs 2022'deki ziyaretinde SADAT'ın önünde konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:
“Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan’ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. Dikkatini çekmek isterim kamuoyunun, gayri nizami harp eğitimi var. Yani, sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tethiş. Arapça ‘terör’ ‘tethiş’ olarak tanımlanıyor, Türkçesi de terör” “Seçimi gölgeleyecek herhangi bir şey olursa sorumlusu burası ve Saray’dır. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş. Bugün Türkiye’yi milyonlarca Suriyeli gelmiş ise, bunların gelişinde en büyük rolü oynayan SADAT’tır. Erdoğan’a sormak isterim sen bu kuruluşu hangi gerekçeyle danışman yaptın. Hangi gerekçeyle çalıştın?”
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