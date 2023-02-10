Son Dakika... AFAD açıkladı: Can kaybı 19 bin 875'e yükseldi

Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'Yüzyılın Felaketi' olarak nitelendirilen depremin 5. gününde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığı verilere göre 10 ilde toplam can kaybı 19 bin 875'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 79 bin 717 oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 21:01
Son Dakika... AFAD açıkladı: Can kaybı 19 bin 875'e yükseldi
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Pazartesi (6 Şubat) sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.30 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ilde yıkım meydana getiren depremde 19 bin 875 kişinin hayatını kaybettiğini, 79 bin 717 kişinin yaralandığını açıkladı.

 


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