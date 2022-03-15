Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 15 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

15 Mart 2022 Salı, 19:24

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, korona virüsü salgınına ilişkin günlük resmi verileri açıkladı. Buna göre son 24 saate 24 bin 614 kişinin testi pozitif çıktı, 115 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 30 bin 553 oldu. Son 24 saatte 333 bin 196 Covid-19 testi yapıldı.

Günlük vaka sayısı dün 24 bin 404, can kaybı ise 133 olmuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, 2. doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor.

Koronavirüs verilerine ilişkin yayınlanan tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 89.3 aşılama oranıyla Osmaniye birinci sırada yer alıyor. Yüzde 62.4 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor. 2. doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 85.1 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 82.8 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 77.5 ile İstanbul yer alıyor.



Türkiye'nin 15 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: