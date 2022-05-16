Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 16 Mayıs 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 16 Mayıs 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Bakanlığın 16 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 128 bin 957 testten 1254’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1358 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 638 bin 328 oldu.
Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.
Türkiye'nin 13 Mayıs 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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