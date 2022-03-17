Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 17 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

17 Mart 2022 Perşembe, 19:19

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

17 Mart Perşembe gününe ait verilere göre, 319 bin 260 test yapıldı. Güncel verilere göre, 21 bin 354 yeni vaka tespit edilirken 101 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 25 bin 619 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE CAN KAYBI KAÇTI?

Bakanlığın 16 Mart verilerine göre, dün 324 bin 58 test yapılmıştı. Dün, 22 bin 345 vaka tespit edilirken, 118 kişi hayatını kaybetmiş ve 32 bin 364 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 17 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: