Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 22 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

22 Ekim 2021 Cuma, 19:48

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 553 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 AYIN verilerine göre; yeni vakaların %1,38’i 0-4 yaş, %4,86’sı 5-9 yaş, %16,24’ü 10-14 yaş, %12,94’ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı” dedi.

1 AYIN verilerine göre; yeni vakaların %1,38’i 0-4 yaş, %4,86’sı 5-9 yaş, %16,24’ü 10-14 yaş, %12,94’ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı. pic.twitter.com/rxJj9n5vXW — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 22, 2021

DÜN 198 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 21 Ekim Perşembe gününe ait verilere göre, 28 bin 465 vaka tespit edilirken 198 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 362 bin 213 test yapılmış ve 29 bin 160 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 22 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: