Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 22 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 22 Ekim 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 553 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 AYIN verilerine göre; yeni vakaların %1,38’i 0-4 yaş, %4,86’sı 5-9 yaş, %16,24’ü 10-14 yaş, %12,94’ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı” dedi.
1 AYIN verilerine göre; yeni vakaların %1,38’i 0-4 yaş, %4,86’sı 5-9 yaş, %16,24’ü 10-14 yaş, %12,94’ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı. pic.twitter.com/rxJj9n5vXW— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 22, 2021
DÜN 198 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Bakanlığın açıkladığı 21 Ekim Perşembe gününe ait verilere göre, 28 bin 465 vaka tespit edilirken 198 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 362 bin 213 test yapılmış ve 29 bin 160 kişi sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 22 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
İlgili Haberler
- Son dakika... Pfizer'dan Covid-19 aşısında 5-11 yaş arası için sevindiren gelişme
- DSÖ: Sağlık çalışanlarının Covid-19'dan korunması için çabalar artırılmalı
- Kuzey Çin'in belli bölgeleri yeni Covid-19 kısıtlamalarına hazırlanıyor
- Özkök sergiden sonra Covid-19'a yakalandı, Kütahyalı Gülten Kaya'ya seslendi
- Bill Gates’ten Covid-19 ilacı kararı
Video Haberler
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
En Çok Okunan Haberler
- Röportajda 'telefonunu göster' deyince...
- Akaryakıtta zam dalgası başlıyor
- Boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
- ABD'den kritik Halkbank kararı
- Rıza Sarraf bulundu: İşte yeni ismi ve yeni işi
- Gri liste kararı sonrası dolar fırladı
- Dolar/TL tahmini için sert güncelleme
- Meteoroloji'den kritik uyarı
- Kavala'dan Erdoğan'a yanıt geldi
- Erkan Özerman'dan 'Uğur Dündar' açıklaması