Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 23 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

23 Ekim 2021 Cumartesi, 19:34

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 184 Covid-19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayılarının 28-30 Bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2’sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde %4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6” dedi.

Günlük vaka sayılarının 28-30 Bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2’sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde %4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6. pic.twitter.com/lb3P0hDPlq — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 23, 2021

Koca öncesinde de şu ifadeleri kullandı:

Aşılarınızı yaptırmadıysanız veya devam dozunu öncelikli konularınız arasında görmüyorsanız, hastalığı yaşayan tanıdıklarınızla konuşun. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen aşılarınızı yaptırın.

Aşılarınızı yaptırmadıysanız veya devam dozunu öncelikli konularınız arasında görmüyorsanız, hastalığı yaşayan tanıdıklarınızla konuşun. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen aşılarınızı yaptırın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 23, 2021

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN VAKA VE CAN KAYBI KAÇTI?

Bakanlığın 22 Ekim verilerine göre, dün 363 bin 553 test yapılmıştı. Dün, 28 bin 192 vaka tespit edilirken, 228 kişi hayatını kaybetmiş ve 30 bin 302 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 23 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: