Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 24 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 24 Ekim 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 536 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24.792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun” dedi.
Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24.792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun. pic.twitter.com/wgH7brkzn8— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 24, 2021
Türkiye'nin 24 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
İlgili Haberler
- Covid-19 geçirenlerde aylar sonra ortaya çıkan hastalık: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu
- Uzmanı açıkladı; İnme ve Covid-19 aşılarının bağlantısı yok
- Son dakika... Pfizer'dan Covid-19 aşısında 5-11 yaş arası için sevindiren gelişme
- DSÖ: Sağlık çalışanlarının Covid-19'dan korunması için çabalar artırılmalı
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- Emekli büyükelçiden çok sert 'istenmeyen kişi' tepkisi
- Avrupa ayağa kalktı!
- Otomobil fiyatları sil baştan
- Hollanda büyükelçisi sınır dışı iddiasına yalanlama
- Yurttaş isyan etti, Erdoğan duymazdan geldi!
- Diriliş Ertuğrul oyuncusu kansere yakalandı
- Erdoğan ile damadı karşı karşıya getirecek çıkış
- Yargıtay'dan emsal 'asgari ücret' kararı
- Erdoğan'ın talimatı sonrası çarpıcı iddia!
- Valilik: Kuran sayfaları konfeti yapıldı