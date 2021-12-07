Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 7 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 7 Aralık 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Vaka ve can kaybında düne göre artış yaşandı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 317 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 687 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.
KORKUTAN ARTIŞ DEVAM EDİYOR!
Bakanlığın açıkladığı 6 Aralık Pazartesi gününe ait verilere göre, 20 bin 33 vaka tespit edilirken 187 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün ise vaka sayısı artarak 23 bine dayandı. Yine can kaybında da artış yaşandı ve 198 yurttaş yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye’nin her yerinde yoğun bakımda yatan Covid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin" ifadelerine yer verdi.
Türkiye’nin her yerinde yoğun bakımda yatan Covid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin pic.twitter.com/EF3ZNMn0Lo— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 7, 2021
Türkiye'nin 7 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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