'Uyuşturucu' soruşturması: Dilan ve Engin Polat'ın da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı!
Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dilan Polat tarafından kayda alındığı tespit edilen, eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ın yer aldığı videoya ilişkin yapılan ihbarlar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında şüphelileri yakaladı.
Gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat, gece saat 04.30 sıralarında sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirildi. Polat çifti yapılan kontrollerin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelilerin yer aldığı videoya ilişkin yapılan ihbarlar dikkate alınarak resen soruşturma başlatılmış, gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla gözaltı talimatı verilmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oval Ofis'te 'küfür' iddiası
- DEM Parti'den ilk tepki
- Terör örgütü PKK'den 'ateşkes' açıklaması!
- Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı
- Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma!
- Erdoğan şehit ailelerine seslendi
- Zelenski kriz sonrası Trump'a seslendi
- İftar için horoz kesmek istedi: Kan kaybından öldü
- Ryan Babel'den flaş hakem itirafı!
- Teğmenlere sahip çıkan bir general daha istifa etti!