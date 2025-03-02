'Uyuşturucu' soruşturması: Dilan ve Engin Polat'ın da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı!

Yayınlanma: 02.03.2025 - 07:31

Güncelleme: 02.03.2025 - 07:37

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dilan Polat tarafından kayda alındığı tespit edilen, eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ın yer aldığı videoya ilişkin yapılan ihbarlar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat, gece saat 04.30 sıralarında sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirildi. Polat çifti yapılan kontrollerin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelilerin yer aldığı videoya ilişkin yapılan ihbarlar dikkate alınarak resen soruşturma başlatılmış, gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla gözaltı talimatı verilmişti.