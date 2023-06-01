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Son Dakika: Şanlıurfa'da deprem!

Son dakika gelişmesi... Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2023 - 08:55
Son Dakika: Şanlıurfa'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprüsü ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 08.42'de meydana gelen depremin derinliği 12.83 km olarak bildirildi.


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