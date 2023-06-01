Son Dakika: Şanlıurfa'da deprem!
Son dakika gelişmesi... Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprüsü ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 08.42'de meydana gelen depremin derinliği 12.83 km olarak bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 1, 2023
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Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Karaköprü (Şanlıurfa)
Tarih:2023-06-01
Saat:08:42:13 TSİ
Enlem:37.412 N
Boylam:38.737 E
Derinlik:12.83 km
Detay:https://t.co/JnnjwyVv2l@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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