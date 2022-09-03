Son Dakika: Sedat Peker'in rüşvet iddialarında ismi geçen Ünsal Ban hakkında tutuklama kararı

03 Eylül 2022 Cumartesi, 14:27

Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in SPK'daki rüşvet iddiaları ile gündeme gelen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında olan ve Peker'in yayımladığı video nedeniyle gözaltına alınan eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban'ın ev hapsi kararına yapılan itirazı kabul etti.

Halk TV'nin aktardığına göre, mahkeme Ban hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Karar sonrası yakalanan Ban, nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıkarılacak.

Ban ile birlikte yargılanan 4 şüpheli, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ban'a konutu terk etmeme adli kontrol şartı uygulanmıştı.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN İTİRAZ

'Kişisel verilerin gizliliğini ihlal', 'tehdit' ve 'şantaj' suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ünsan Ban'ın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etmişti.

Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, Ban hakkında 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildiği ancak ikametgahında bulunmayan şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandığına dikkat çekilmişti. Ban'ın kaçma şüphesinin devam ettiği, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı belirtilen dilekçede, şüphelinin yeniden tutuklanması talep edilmişti.