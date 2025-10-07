Son dakika... Serdar Öktem'e yönelik saldırı soruşturmasında yeni gelişme: Talimatı veren isim belli oldu!

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin sanıklarından olan ve dün Şişli Büyükdere Caddesi'nde aracında uzun namlulu silahlara hedef olan MHP'li avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Öktem cinayetine ilişkin soruşturma devam ederken, eylemin talimatının Daltonlar çetesinin yurt dışında firari durumdaki elebaşları tarafından S.Ö.'ye verildiği öğrenildi.

ADRESLERİ 'PANELLER'DEN BULMUŞLAR

İktidara yakın Sabah gazetesindeki habere göre, olayla ilgili soruşturma sürerken saldırganların Öktem'in ev ve iş yeri adreslerini sosyal medyalarda paylaşılan 'Paneller' üzerinden öğrenip keşif yaptıkları belirlendi. Ardından planlı ve keşifli şekilde suikasti düzenledikleri değerlendirildi.

Saldırganların Öktem'in aracını ofis çıkışından beri takip ettikleri trafik durma noktasına gelince de harekete geçtikleri öne sürüldü.