Serdar Ortaç kumar bağımlılığı yüzünden kaybettiği servetini açıkladı
Şarkıcı Serdar Ortaç kumar yüzünden Ali Sami Yen Stadı'nın orada bir gökdelen ve 10-15 ev kaybettiğini açıkladı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü popçu Serdar Ortaç, son dönemde geçmişe dair pişmanlıklarını sık sık dile getiriyor.
Kısa bir süre önce alkolü bıraktığını açıklayan ünlü isim, 'Serbest Vuruş' isimli YouTube programına konuk oldu.
Daha önce kumar alışkanlığının hayatını alt üst ettiğini defalarca dile getiren Serdar Ortaç, "Ne kadar kaybettin?" sorusuna yanıt verdi.
Ortaç, "Rakam veremem ama 10-15 tane evim gitti. Ali Sami Yen Stadı’nın yanında gökdelen vardı o gitti. Büyük hata yaptım. Sağlığım gitti o geri gelsin" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Serdar Ortaç #Kumar bağımlılığı
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