Serdar Ortaç son malını da satışa çıkardı!
Yaşadığı sorunlar sonrası kaybettiği paralarla sık sık gündem olan Serdar Ortaç'ın bu kez de elinde kalan son evini satışa çıkardığı iddia edildi.
Geçmiş yaşantısına dair itiraf niteliğindeki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Ortaç'ın Sarıyer'de oturduğu evi satılığa çıkardığı iddia edildi. Evi için istediği ücret ise şoke etti.
Takvim’in haberine göre, Ortaç, yıllardır oturduğu evini 10 milyon dolara (340 milyon lira) satışa çıkardı. Ortaç’ın, ayrıca Caddebostan'a taşınma kararı aldığı öne sürüldü.
Etiketler: #Serdar Ortaç #ev
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