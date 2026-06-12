Son dakika... Silivri Belediyesi’ne operasyon: Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu gözaltına alındı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Silivri Belediyesi’ne yönelik 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye bürokratları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 18 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Balcıoğlu ile beraberindeki 17 kişi, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Mali şube polisleri, belediye binasında arama yaptı.

"ARAMALARDA, HERHANGİ BİR SUÇ UNSURUNA RASTLANMAMIŞTIR"

Silivri Belediyesi'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Silivri Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin süreci büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu’nun makamında ve kurumumuzda yapılan aramalarda, herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmamıştır. Başkanımızla ilgili yürütülen süreçte masumiyet karinesinin esas olduğunu kamuoyuna önemle hatırlatırız. Yargı makamlarının görev alanına saygı duymakla birlikte, sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde ilerlemesi en büyük beklentimizdir. Kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadan yapılacak yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Öncelikle bilinmesini isteriz ki; Silivri Belediyesi olarak tüm birimlerimiz, halkımıza yönelik hizmet ve çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın belediye hizmetlerine erişiminde herhangi bir aksama yaşanmaması için ekiplerimiz sahada, görevlerinin başındadır.

Silivri Belediyesi, 'Silivri Birlikte Güzel' anlayışıyla; Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu’nun ortaya koyduğu 'vicdan belediyeciliği' vizyonu, çalışma disiplini ve halkçı belediyecilik ilkeleri doğrultusunda hizmet üretmeye devam etmektedir. Bu süreçte temel önceliğimiz; hukuki süreci sağduyu ve dikkatle takip etmek, aynı zamanda Silivrili hemşerilerimize karşı sorumluluklarımızı eksiksiz biçimde yerine getirmektir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli açıklamalar, resmi kanallarımız üzerinden düzenli olarak paylaşılacaktır. Silivri halkımızdan ricamız; yalnızca belediyemizin ve yetkili hukuk temsilcilerimizin yapacağı resmi açıklamaları dikkate almalarıdır. Silivri Belediyesi, dün olduğu gibi bugün de halkının yanında, görevinin başındadır."

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Operasyona ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Silivri Belediyesi nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri/kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, malvarlığı edinimi ve belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu, ayrıca belediyeye ait tescil harici/park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21.522.717,40 TL kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapılmış olup, mevcut tespitler doğrultusunda suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, rüşvet alma-verme, irtikâp, nüfuz ticareti, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, imar kirliliğine neden olma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

Bu kapsamda isnat edilen eylemlerin örgütlü yapı içerisinde işlendiği, örgütün kurucusu ve yöneticisi konumunda bulunduğu değerlendirilen belediye başkanı Bora BALCIOĞLU ile birlikte hareket eden diğer şüphelilerin belediye iş ve işlemleri üzerinde nüfuz kullanarak haksız menfaat temin ettikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunması nedeniyle, şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon icra edilmiş, arama ve el koyma işlemleri yapılmış, bu kapsamda belediye başkanı dahil toplam 17 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı uygulanmış, soruşturma kapsamında delillerin toplanması, şüpheli ifadelerinin alınması ve suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerinin tespitine yönelik işlemler titizlikle sürdürülmektedir."