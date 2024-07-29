Son Dakika... Silivri'de yangın: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı
Son dakika haberi... Silivri'de çıkan anız yangını kısa sürede yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Silivri Kınalı mevkisinde çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.
Yangın nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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