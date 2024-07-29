Son Dakika... Silivri'de yangın: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı

Son dakika haberi... Silivri'de çıkan anız yangını kısa sürede yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 14:48
Son Dakika... Silivri'de yangın: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı
Abone Ol google-news

Silivri Kınalı mevkisinde çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.

Yangın nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

 


silivri haberleri Yangın haberleri Anız yangını haberleri yol haberleri D-100 Karayolu haberleri

İlgili Haberler

Adana, Antalya ve Kahramanmaraş orman yangınında son durum!

Adana, Antalya ve Kahramanmaraş orman yangınında son durum!
Antalya'daki orman yangınında 65 hektar kül oldu

Antalya'daki orman yangınında 65 hektar kül oldu
Tuzla'da yat imalathanesinde yangın!

Tuzla'da yat imalathanesinde yangın!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler